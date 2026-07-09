Urbano Cairo si fa il segno della croce | Sigfrido Ranucci a La7? Per carità!

Urbano Cairo ha fatto il segno della croce e ha commentato: “Sigfrido Ranucci a La7? Per carità!” Ha spiegato di aver avuto alcuni contatti con il giornalista, durante i quali Ranucci si era interessato alla rete televisiva. Successivamente, Cairo ha commentato l’inchiesta in corso, definendo la vicenda legata a Lavitola come “strana”.

Urbano Cairo racconta i contatti con Sigfrido Ranucci: "Voleva parlare di La7, si informava sulla rete". Poi il commento sull'inchiesta: "Questa storia di Lavitola è strana". E sul futuro di Mentana, lo spettro di Repubblica: "Penso che un editore come Kyriakou non abbia acquistato Repubblica per lasciare alla sua guida Orfeo". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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