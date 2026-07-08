Urbano Cairo | Il futuro di La7 tra Media e Politica con M Mentana e sfida digitale

Urbano Cairo ha annunciato che La7 continuerà a puntare su ascolti record e nuove iniziative. Tra le novità ci sono il lancio di La7 Play, una piattaforma digitale, e il rinnovo del contratto con il giornalista Mentana. È previsto anche l’arrivo della serie Sky Original intitolata M. L’editore ha parlato di un futuro che unisce media e politica, con una forte attenzione alle sfide digitali.

Urbano Cairo presenta il futuro di La7 tra ascolti record, il lancio di La7 Play, il rinnovo di Mentana, l'arrivo della serie Sky Original M. e le nuove sfide dell'editore. L'Hotel Principe di Savoia di Milano è la cornice scelta da Urbano Cairo per delineare il futuro della sua galassia mediale. Tra dati di ascolto record e nuove sfide digitali, l’editore alessandrino affronta i temi caldi del momento: dal rinnovo di Enrico Mentana. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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