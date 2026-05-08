Rigenerazione urbana e abitare sociale architetti veronesi a confronto
A Verona si sta avviando un progetto di trasformazione urbana che coinvolge professionisti nel campo dell’architettura e dell’urbanistica. Il dibattito si focalizza su iniziative di rigenerazione degli spazi pubblici e sulla creazione di abitazioni sociali, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile e accessibile. Sono stati organizzati incontri e tavole rotonde tra esperti locali per discutere delle strategie da adottare.
La città di Verona si prepara a una trasformazione profonda, ponendo al centro del dibattito il tema di una città contemporanea che sappia promuovere un abitare consapevole e sostenibile. Oggi, 8 maggio, dalle 14,30 alle 18,30, la sede dell’Ordine degli architetti presso l’associazione M15 in Via.🔗 Leggi su Veronasera.it
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