Rigenerazione urbana e abitare sociale architetti veronesi a confronto

A Verona si sta avviando un progetto di trasformazione urbana che coinvolge professionisti nel campo dell’architettura e dell’urbanistica. Il dibattito si focalizza su iniziative di rigenerazione degli spazi pubblici e sulla creazione di abitazioni sociali, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile e accessibile. Sono stati organizzati incontri e tavole rotonde tra esperti locali per discutere delle strategie da adottare.

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La città di Verona si prepara a una trasformazione profonda, ponendo al centro del dibattito il tema di una città contemporanea che sappia promuovere un abitare consapevole e sostenibile. Oggi, 8 maggio, dalle 14,30 alle 18,30, la sede dell’Ordine degli architetti presso l’associazione M15 in Via.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Rigenerazione urbana a Montevescovado, l'incontro con architetti e ingegneriIn sintesi, gli interventi prevedono: abbattimento e ricostruzione prefabbricati pesanti - II lotto; nuovo parco pubblico e innesto stradale tra il... Stelle della rigenerazione urbana e del design: chi sono gli architetti che stanno ridisegnando PalermoUn laboratorio a cielo aperto, con un affascinante mosaico di stili e influenze: un paesaggio estremamente variegato, un “palcoscenico” che offre più... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Abitare il Paese: un incontro per la riqualificazione urbana di Largo Barile; Rigenerazione urbana, abitare sociale e transizione ecologica: un incontro con l'Ordine degli Architetti; Napoli 4 Co-Housing: i nuovi progetti del Comune per abitare insieme; Rigenerazione urbana: gli Architetti di Verona guardano alla città del futuro. Rigenerazione urbana: gli Architetti di Verona guardano alla città del futuroRigenerazione urbana, housing sociale e transizione ecologica al centro del convegno promosso dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e ... giornaleadige.it Sabato a Soliera un convegno per parlare dell’abitare bello, inclusivo e sostenibileUn convegno, il secondo, per parlare di rigenerazione urbana e housing sociale. Sabato 9 maggio 2026, alle ore 10 presso l’Habitat di via Berlinguer 201, si terrà il convegno Belli, sostenibili e inc ... sassuolo2000.it Città in scena: festival della rigenerazione urbana ift.tt/UKZXH7W #evento #takethedate x.com Il 9 maggio a Soliera si parla di rigenerazione urbana. "Belli, Sostenibili e Inclusivi" è il convegno dedicato ai progetti vincitori del premio NEB 2025: interventi che hanno trasformato quartieri, restituito spazi alla comunità e dimostrato che bellezza e inclu - facebook.com facebook