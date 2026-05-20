Standardizzazione dei processi costruttivi off-site e metriche di sostenibilità nella rigenerazione urbana
Nel corso dell'esame parlamentare del Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, si discute di come vengano affrontate le procedure di costruzione fuori sito e le misurazioni per valutare la sostenibilità nelle operazioni di rigenerazione urbana. La normativa, ancora in fase di analisi, mira a definire standard per ottimizzare i processi di realizzazione e garantire criteri ambientali chiari. La discussione coinvolge vari rappresentanti delle istituzioni, con attenzione alle modalità di applicazione e alle conseguenze pratiche di tali disposizioni.
(Adnkronos) – Nel quadro dell'esame parlamentare del Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, recante disposizioni urgenti per il Piano Casa, l'audizione del Green Building Council Italia presso la VIII Commissione della Camera dei Deputati ha posto l'accento sulla necessità di superare i metodi edilizi tradizionali in favore di processi standardizzati. L'adozione dei cosiddetti Modern Methods. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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