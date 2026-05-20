Standardizzazione dei processi costruttivi off-site e metriche di sostenibilità nella rigenerazione urbana

Nel corso dell'esame parlamentare del Decreto-Legge 7 maggio 2026, n. 66, si discute di come vengano affrontate le procedure di costruzione fuori sito e le misurazioni per valutare la sostenibilità nelle operazioni di rigenerazione urbana. La normativa, ancora in fase di analisi, mira a definire standard per ottimizzare i processi di realizzazione e garantire criteri ambientali chiari. La discussione coinvolge vari rappresentanti delle istituzioni, con attenzione alle modalità di applicazione e alle conseguenze pratiche di tali disposizioni.

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