Uno bianca Savi all’Arginone Trasferito dal carcere di Bollate La procura divide i due fratelli
Roberto Savi, detenuto in regime di ergastolo, è stato trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara. Savi è uno dei due fratelli considerati leader della Banda della Uno bianca. La procura ha deciso di dividere i due fratelli, che finora erano detenuti nello stesso istituto. Il trasferimento è stato comunicato senza ulteriori dettagli sul motivo specifico.
Roberto Savi, ergastolano, uno dei due capi della Banda della Uno bianca insieme al fratello Fabio, è stato trasferito dal carcere milanese di Bollate a quello di Ferrara. All’Arginone continuerà la detenzione nella ’sezione protetta’, dove ci sono ex appartenenti alle forze di polizia e armate, e chi ha problemi con altri detenuti. Questa decisione non ha nessun intento punitivo, ma è stata presa per dividere Roberto dal fratello Fabio, che per ora è a Bollate ma la procura sta valutando di spostare anche lui. Lo spostamento disposto dal Dap potrebbe essere legato all’intervista televisiva dello scorso maggio rilasciata a Francesca Fagnani per la trasmissione di Rai2 ‘Belve crime’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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