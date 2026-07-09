Roberto Savi, detenuto in regime di ergastolo, è stato trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara. Savi è uno dei due fratelli considerati leader della Banda della Uno bianca. La procura ha deciso di dividere i due fratelli, che finora erano detenuti nello stesso istituto. Il trasferimento è stato comunicato senza ulteriori dettagli sul motivo specifico.

Roberto Savi, ergastolano, uno dei due capi della Banda della Uno bianca insieme al fratello Fabio, è stato trasferito dal carcere milanese di Bollate a quello di Ferrara. All’Arginone continuerà la detenzione nella ’sezione protetta’, dove ci sono ex appartenenti alle forze di polizia e armate, e chi ha problemi con altri detenuti. Questa decisione non ha nessun intento punitivo, ma è stata presa per dividere Roberto dal fratello Fabio, che per ora è a Bollate ma la procura sta valutando di spostare anche lui. Lo spostamento disposto dal Dap potrebbe essere legato all’intervista televisiva dello scorso maggio rilasciata a Francesca Fagnani per la trasmissione di Rai2 ‘Belve crime’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Uno bianca, Savi all’Arginone. Trasferito dal carcere di Bollate. La procura divide i due fratelli

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Uno Bianca, Roberto Savi trasferito dal carcere di Bollate a quello di FerraraRoberto Savi, ergastolano e uno dei due capi della Banda della Uno Bianca, è stato trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara.

Uno Bianca, Roberto Savi si ‘separa’ dal fratello Fabio: è stato trasferito nel carcere di FerraraRoberto Savi, uno dei membri della banda Uno Bianca, è stato trasferito nel carcere di Ferrara.

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