Roberto Savi, ergastolano e uno dei due capi della Banda della Uno Bianca, è stato trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara. La decisione riguarda il suo ricovero nelle strutture penitenziarie di questa città. Savi, coinvolto nelle attività criminali della banda, rimane in carcere. Il trasferimento è stato comunicato senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla durata.

Roberto Savi, ergastolano, uno dei due capi della Banda della Uno bianca insieme al fratello Fabio, è stato trasferito dal carcere milanese di Bollate a quello di Ferrara. A giugno Roberto Savi, come anche Fabio, ristretto anche lui a Bollate, erano stati interrogati dalla Procura di Bologna nell'ambito della nuova inchiesta sulla banda della Uno bianca, riaperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime. I magistrati si erano recati a Milano dopo le interviste televisive rilasciate dai fratelli Savi in tv. In particolare, Roberto, parlando a `Belve Crime´, aveva sostenuto che, almeno in alcuni episodi, sarebbero stati i Servizi segreti a spingere la banda a uccidere. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrara.

© Corrieredibologna.corriere.it - Uno Bianca, Roberto Savi trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Uno Bianca, Roberto Savi si ‘separa’ dal fratello Fabio: è stato trasferito nel carcere di FerraraRoberto Savi, uno dei membri della banda Uno Bianca, è stato trasferito nel carcere di Ferrara.

Uno Bianca, giovedì l’interrogatorio di Roberto e Fabio SaviGiovedì i fratelli Savi saranno interrogati dai pubblici ministeri Lucia Russo e Andrea De Feis, insieme al procuratore capo, nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: Uno Bianca, Roberto Savi trasferito da Bollate a Ferrara dopo l’intervista in tv; La Banda della Uno bianca, in odor di servizi; La scoperta di Gladio e l’inizio dell’attività stragista della Banda della uno bianca; Uno Bianca, Stefanini Roberto Savi sa molto più di quanto raccontato | Dietro banda ci sono altre persone.

Uno Bianca, Roberto Savi si ‘separa’ dal fratello Fabio: è stato trasferito nel carcere di Ferrara: I due erano entrambi reclusi nella prigione di Bollate, in provincia di Milano. A giugno erano stati interrogati dalla Procura di Bologna… dlvr.it/TTPthN ? ? x.com

Uno Bianca, Roberto Savi trasferito dal carcere di Bollate a quello di FerraraA giugno Roberto Savi, come anche suo fratello Fabio (pure lui a Bollate) erano stati interrogati dalla Procura di Bologna nell'ambito della nuova inchiesta sulla banda e dopo l'intervista rilasciata ... corrieredibologna.corriere.it

Uno Bianca, Roberto Savi trasferito nel carcere di FerraraL'ex poliziotto era recluso insieme al fratello Fabio a Bollate (Milano). Il suo legale: Nessun segnale o intento punitivo ... rainews.it