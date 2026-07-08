Uno Bianca Roberto Savi trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara

Da corrieredibologna.corriere.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Roberto Savi, ergastolano e uno dei due capi della Banda della Uno Bianca, è stato trasferito dal carcere di Bollate a quello di Ferrara. La decisione riguarda il suo ricovero nelle strutture penitenziarie di questa città. Savi, coinvolto nelle attività criminali della banda, rimane in carcere. Il trasferimento è stato comunicato senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sulla durata.

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Roberto Savi, ergastolano, uno dei due capi della Banda della Uno bianca insieme al fratello Fabio, è stato trasferito dal carcere milanese di Bollate a quello di Ferrara. A giugno Roberto Savi, come anche Fabio, ristretto anche lui a Bollate, erano stati interrogati dalla Procura di Bologna nell'ambito della nuova inchiesta sulla banda della Uno bianca, riaperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime. I magistrati si erano recati a Milano dopo le interviste televisive rilasciate dai fratelli Savi in tv. In particolare, Roberto, parlando a `Belve Crime´, aveva sostenuto che, almeno in alcuni episodi, sarebbero stati i Servizi segreti a spingere la banda a uccidere. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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