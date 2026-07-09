Università che cambia Prof via l?abilitazione scientifica | Così abbiamo più autonomia Giudizio positivo con riserva dei 4 rettori

Il Parlamento ha approvato una riforma che modifica i concorsi universitari per docenti e ricercatori, eliminando l'abilitazione scientifica come requisito. Quattro rettori degli atenei marchigiani esprimono un giudizio positivo con riserva, sottolineando la necessità di vedere come verranno applicate le nuove norme. La riforma mira a dare maggiore autonomia alle università, ma resta da valutare l’effettiva implementazione nel contesto accademico.

ANCONA La cornice piace, ora però bisognerà vedere come sarà disegnato il quadro all’interno. La nuova riforma sui concorsi universitari per docenti e ricercatori varata martedì sera dal Parlamento convince i quattro rettori degli atenei marchigiani, ma con riserva. Molto dipenderà infatti da come saranno costruiti intorno ai punti chiavi del testo i decreti attuativi del ministero. È lì che si giocherà la vera partita. La principale novità introdotta è sicuramente l’abolizione dell’Abilitazione nazionale scientifica, in vigore da 15 anni. Cosa cambia Era una sorta di patente rilasciata per chi voleva diventare docente o ricercatore, necessaria a partecipare ai vari concorsi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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