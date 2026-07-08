L'Abilitazione Scientifica Nazionale è stata abolita con l'approvazione del DDL 2735. Ora si apre una finestra di novanta giorni per stabilire le nuove modalità di reclutamento dei ricercatori precari. L'Associazione degli Ricercatori ha richiesto riforme trasparenti e condivise, sottolineando l'importanza di un processo chiaro e pubblico per le future selezioni. La decisione rappresenta una svolta significativa nel sistema universitario italiano.

La storica svolta per l'università italiana è arrivata: l'Abilitazione Scientifica Nazionale è stata ufficialmente abolita. L'approvazione del DDL 2735 apre ora una fase cruciale di novanta giorni per definire le nuove regole del reclutamento dei ricercatori precari.Università, abolita l'Abilitazione Scientifica Nazionale. L'ADI: «È una battaglia che vinciamo dopo anni. Ma la riforma la scriveranno i decreti: sui novanta giorni che si aprono chiediamo al Ministero un confronto pubblico»L'approvazione alla Camera del DDL 2735 cancella l'ASN. L'Associazione rivendica il risultato e avanza sei richieste per la fase attuativa, a partire da criteri vincolanti contro il ritorno di soglie numeriche e conteggi. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Abilitazione Scientifica Nazionale abolita: l'ADI chiede riforme trasparenti

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