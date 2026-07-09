Durante studi storici, Claudio Lari ha scoperto che il San Camillo compie 100 anni. La scoperta è avvenuta casualmente una sera d’estate, mentre analizzava documenti e archivi relativi alla struttura. Non ci sono stati eventi ufficiali né celebrazioni, solo il risultato di ricerche storiche. La notizia è stata resa pubblica attraverso un comunicato, evidenziando la coincidenza tra il lavoro di ricerca e il centenario.

La scoperta dei 100 anni del San Camillo è avvenuta per caso, in una sera d’estate e grazie agli studi storici di Claudio Lari. Infatti nel corso della serata allo stabilimento balneare Assunta in occasione delle Olimpiadi del Cuore, per ben due volte il presidente della Santa Chiara srl, dottor Paolo Spolaore, piemontese di Alba, presente con la moglie Nadia e accompagnato dall’amministratore delegato Claudio Altamura insieme alla sorella Franca (sono loro insieme a Paolo Spolaore e ad altri manager del San Camillo Hospital che gestiscono tutta l’attività ordinaria e straordinaria, sia medico scientifica, sia finanziaria insieme alla... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una scoperta fatta per caso. Grazie agli studi di Lari

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