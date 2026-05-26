Durante gli American Music Awards 2026, i BTS hanno vinto diversi premi, conquistando il riconoscimento come miglior gruppo e miglior artista. Sul palco, i membri del gruppo hanno ringraziato i fan, rivolgendosi alla loro community con un messaggio di gratitudine. La serata è stata caratterizzata da esibizioni dal vivo e momenti di celebrazione, con i BTS che hanno ricevuto applausi e riconoscimenti per il loro successo.

La cerimonia degli American Music Awards 2026 è stata senza dubbio una serata da ricordare per i BTS e per la loro ARMY. Dopo aver vinto il premio per la canzone dell’estate con Swim, infatti, la band K-pop si è aggiudicata il premio nella categoria più ambita, Artist of the Year. A consegnare il premio ai Bangtan Boys, che hanno battuto una schiera di concorrenti stellari tra cui Bad Bunny, Bruno Mars, Harry Styles, Justin Bieber, Kendrick Lamar, Lady Gaga, Taylor Swift e Sabrina Carpenter, è stato Busta Rhymes. Il trionfo dei BTS agli American Music Awards 2026. RM è stato il primo a prendere il microfono per festeggiare. «ARMY, ce l’abbiamo fatta ancora una volta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - I BTS sbancano agli American Music Awards 2026 e ringraziano i fan: «ARMY, ce l’abbiamo fatta ancora una volta»

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