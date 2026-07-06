La presidente del Consiglio italiana si trova ad Ankara per partecipare a un vertice Nato, considerato tra i più complessi dall’inizio della Guerra fredda. L’incontro coinvolge leader di diversi paesi, tra cui il presidente turco e l’ex presidente degli Stati Uniti. Si discute di tensioni con Mosca e di alleanze strategiche. La riunione si svolge in un momento di crescente attenzione sulla sicurezza europea. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora comunicata.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è attesa ad Ankara per un vertice Nato destinato a segnare uno dei passaggi più delicati per l'Alleanza Atlantica dalla fine della Guerra fredda. Il summit del 7 e 8 luglio si svolge infatti in un contesto caratterizzato dalla guerra in Ucraina, dalle conseguenze del conflitto tra Stati Uniti e Iran, dalle crescenti richieste americane di una maggiore assunzione di responsabilità europea e dalle tensioni sulla futura presenza militare statunitense nel continente. La premier italiana parteciperà martedì sera alla cena ufficiale offerta dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan ai leader presenti,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Meloni ad Ankara, il vertice Nato più delicato: tra Trump, Erdogan e il nuovo fronte con Mosca

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