Un uomo è stato condannato a quattro mesi di reclusione con sospensione condizionale per diffamazione aggravata dall’odio razziale, legata a messaggi insultanti pubblicati sui social contro la senatrice a vita. La sentenza è arrivata dal tribunale di Milano, che ha giudicato responsabile il soggetto coinvolto insieme ad altri nel 2025. La condanna si riferisce a post offensivi che hanno coinvolto la figura pubblica, nota per il suo impegno contro il razzismo.

Il tribunale di Milano ha condannato a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena, una persona che insieme ad altre nel 2025 era stata accusata di diffamazione aggravata dall’odio razziale per dei messaggi d’odio pubblicati sui social media contro la senatrice a vita Liliana Segre. Tra questi ce n’erano vari che associavano e paragonavano le posizioni di Segre, ebrea e sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, a quelle naziste e fasciste. Il tribunale ha inoltre stabilito che la persona condannata dovrà pagare un risarcimento pari a 1.500 euro, che Segre ha già detto darà in beneficenza. Il processo si è svolto con rito abbreviato, che non prevede il dibattimento in tribunale e garantisce uno sconto di un terzo della pena in caso di condanna. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una persona è stata condannata a 4 mesi per diffamazione aggravata contro la senatrice a vita Liliana Segre, per dei messaggi d’odio online

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Arriva la prima condanna per gli insulti sui social alla senatrice Liliana Segre

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