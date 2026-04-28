A quasi 96 anni, la senatrice a vita Liliana Segre riceve ancora messaggi di insulti, tra cui alcuni che le chiedono perché non muoia. In un'intervista, ha raccontato di come il fenomeno dell'odio sia diventato sempre più diffuso e ampio. La sua esperienza personale si unisce a quella di altre figure pubbliche che si confrontano con messaggi di intolleranza e minacce sui social e nelle comunicazioni private.

"Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto": la senatrice a vita Liliana Segre lo ha sottolineato durante un convegno al Memoriale della Shoah dal titolo "Le vittime dell’odio" organizzato dall’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori (Oscad) della Direzione centrale per la Polizia criminale. "Una valanga d'odio che trascina le persone a mandare messaggi a 96 anni "perché non muori?"" ha aggiunto. Si tratta delle stesse minacce che aveva ricevuto al telefono nel 1938, prima della deportazione. "Non posso e non vorrei andare avanti più di tanto" ma "non mi aspettavo che dopo tutto quello che è successo ancora a 96 anni qualcuno mi scrivesse così".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La senatrice a vita Liliana Segre: "Ho quasi 96 anni e ancora mi scrivono "perché non muori?"

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