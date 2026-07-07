Alfonso Signorini ha confermato di aver ricevuto una donazione di 1.780 euro da una farmacista in pensione per coprire spese legali. La donna, residente a Firenze, aveva inviato la somma, che successivamente è stata restituita. Signorini ha reso noto di aver ricevuto la lettera, ma non ha fornito ulteriori dettagli sulla natura delle spese o sulle motivazioni della donazione.

Alfonso Signorini rompe il silenzio e rivela di aver ricevuto la lettera di una pensionata fiorentina, che ha scelto di donare 1.780 euro per le spese legali, poi restituiti. Il racconto del giornalista fra la “bolla” costruita per proteggersi e il ritorno al lavoro con la regia della Bohème all’Arena di Verona, accanto al compagno Paolo Galimberti. Alfonso Signorini rompe il silenzio A distanza di mesi dallo scandalo che ha travolto la sua vita professionale e privata, Alfonso Signorini ha scelto di raccontarsi per la prima volta in un’intervista esclusiva concessa a Hoara Borselli per Il Giornale. Il conduttore ha ripercorso un periodo segnato dall’isolamento volontario, dal tradimento di persone che riteneva amiche di lunga data, ma anche da gesti di solidarietà arrivati da chi non lo conosceva personalmente. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alfonso Signorini avrebbe ricevuto quasi 1800 euro da una farmacista in pensione per le spese legali

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