Una pensionata ha spedito 1.780 euro ad Alfonso Signorini dopo lo scandalo | il suo racconto

Una pensionata ha inviato 1.780 euro a Alfonso Signorini dopo uno scandalo che ha coinvolto il conduttore. In un'intervista a Il Giornale, Signorini ha riferito di aver perso molte persone che considerava amiche, ma di aver ricevuto anche attestazioni di affetto da sconosciuti. È la prima intervista del conduttore dopo diversi mesi, da quando si è verificato l’evento che ha avuto un forte impatto sulla sua vita.

Nella sua recente intervista a Il Giornale, la prima concessa dopo molti mesi dallo scandalo che ha stravolto la sua vita, Alfonso Signorini ha raccontato di aver perso molte persone che si dicevano sue amiche, ma di aver ricevuto attestazioni di affetto inaspettate da sconosciuti. Una signora, probabilmente una pensionata, gli avrebbe inviato dei soldi per aiutaro a sostenere le spese legali. Soldi di cui il conduttore e giornalista non ha certamente bisogno. “Un giorno mi è arrivata una raccomandata da Firenze” – ha raccontato Alfonso a Hoara Borselli – “ 1780 euro da una ex farmacista di 78 anni. Mi ha scritto: Io la seguivo in tv, io guardo negli occhi le persone e ho visto chi è lei. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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