Se una farfalla batte le ali nello stretto di Hormuz qui si scatena la bufera. O come fosse un’interurbana, il movimento rimbalza subito alle pompe di benzina e del diesel. Da qualche ora la guerra si è riaccesa e un brivido freddo corre sulla schiena degli automobilisti. Certo, una guerra ha ricadute ben più gravi di un pieno: ma intanto è lì che l’esplosione ti colpisce subito. Al centro trovate la situazione di ieri, fotografata alle ore 16 sul sito del ministero che, preziosamente, riporta di giorno in giorno le variazioni dei prezzi: a comunicarle gli stessi titolari delle stazioni di servizio, elemento che rende il quadro neorealistico. Quindi? Il trend che era già ripartito da qualche giorno comincia ad aggravarsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Una lacrima sul serbatoio. Il gasolio torna a risalire vicino alla soglia dei 2 euro. E anche la verde si impenna

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