Una lacrima sul viso di Padre Pio resiste anche allo spazzolone Il prete dispone il video controllo

In una chiesa di Casalba, frazione di Macerata Campania nel Casertano, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di molti. Sul volto di una statua di Padre Pio si è formata una goccia, che alcuni hanno interpretato come una lacrima. La scena ha suscitato curiosità e speranza tra i fedeli presenti. Il prete della parrocchia ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza per monitorare l’evento e verificare quanto accaduto.

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