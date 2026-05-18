Una lacrima sul viso di Padre Pio resiste anche allo spazzolone Il prete dispone il video controllo

Da secoloditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In una chiesa di Casalba, frazione di Macerata Campania nel Casertano, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione di molti. Sul volto di una statua di Padre Pio si è formata una goccia, che alcuni hanno interpretato come una lacrima. La scena ha suscitato curiosità e speranza tra i fedeli presenti. Il prete della parrocchia ha deciso di installare un sistema di videosorveglianza per monitorare l’evento e verificare quanto accaduto.

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C’è curiosità, e per molti anche speranza, intorno al fenomeno che si è verificato in una chiesa di Casalba, fr azione di Macerata Campania, nel Casertano, dove sul volto di una statua di Padre Pio è comparso un rivolo che secondo alcuni sarebbe una lacrima. Ovviamente, la cautela del prete locale è massima, ma la prima decisione è stata quella di ritirare la statua dalla navata della Chiesa e sostituirla con una di Madre Teresa di Calcutta, per consentire un monitoraggio video continuo all’effige del Santo di Pietrelcina. Fenomeno naturale o miracolo? Una lacrima sul viso di Padre Pio. La vicenda è stata svelata dal quotidiano “ Il Mattino ” e poi ripresa da numerose testate locali della provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

una lacrima sul viso di padre pio resiste anche allo spazzolone il prete dispone il video controllo
© Secoloditalia.it - Una lacrima sul viso di Padre Pio “resiste” anche allo spazzolone. Il prete dispone il video controllo
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