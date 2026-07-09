Una chiesa di via Maroncelli, di proprietà delle suore Clarisse, è stata trasformata in un nuovo spazio espositivo. L’edificio, precedentemente destinato all’attività religiosa, ora ospita mostre, conferenze ed eventi culturali. L’inaugurazione si è svolta ieri con un taglio del nastro e la presenza di persone disabili e bisognose, che potranno accedere alle iniziative. La struttura sarà aperta al pubblico e dedicata anche a servizi per le persone con esigenze speciali.

C’è un nuovo spazio espositivo in città: si tratta della chiesa della Beata Vergine Addolorata di via Maroncelli, di proprietà delle suore Clarisse, che ora ospiterà mostre, conferenze ed eventi culturali (nella foto Frasca, il taglio del nastro effettuato ieri). "L’idea – spiega il vicesindaco con delega alla Cultura Vincenzo Bongiorno – è nata perché ci siamo accorti di essere carenti di luoghi adatti a soddisfare tutte le richieste che ci arrivavano da artisti e realtà culturali cittadine: di fatto disponevamo solo dell’oratorio di San Sebastiano che ha una lunga lista d’attesa". Così è stato preparato un bando per realtà del Terzo Settore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una chiesa nuovo luogo espositivo. In servizio persone disabili e bisognose

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

14 | Levitico 9:1-24 | Il primo servizio di adorazione comunitaria

Notizie e thread social correlati

Narni, nuovo spazio espositivo ‘Off Ur Art Museum’: “Luogo di ricerca e sperimentazione”A Narni è stato inaugurato il nuovo spazio espositivo ‘Off Ur Art Museum’, descritto come un luogo dedicato alla ricerca e alla sperimentazione...

Alla scoperta del nuovo luogo sacro: visita guidata alla nuova chiesa dei RomitiUna visita guidata permette di scoprire la nuova chiesa nel quartiere Romiti, considerata uno degli interventi architettonici più recenti e rilevanti...

Temi più discussi: Una chiesa nuovo luogo espositivo. In servizio persone disabili e bisognose; CHIESA RURALE DI SAN PROCOLO; Rubrica Custodi di un fuoco / La Chiesa particolare: spazio ecclesiale della vita cristiana di tutti e di ciascuno; Sfatiamo i luoghi comuni sull’8xmille e sulla Chiesa cattolica.

A due passi dal Ponte di Rialto, una piacevole passeggiata lungo la suggestiva Riva del Vin conduce a Campo San Silvestro, dove sorge l'omonima chiesa, un luogo ricco di fascino e storia. La facciata principale si affaccia su Rio Terà San Silvestro, un an - X x.com

Rione San Nicolò, apre l’ex chiesa in San Felice. Un luogo per produrre cultura, non movidaNon produciamo movida, ma produciamo cultura. L’ultima preoccupazione dei soci della nuova che gestirà Rione San Nicolò, luogo star delle passate giornate di Art City con migliaia di visitatori, è ... bologna.repubblica.it

Diocesi: Acireale, inaugurato ieri il nuovo anno pastorale. Mons. Raspanti, conversione e discernimento per una Chiesa sempre più missionaria e sinodaleIn una cattedrale gremita di sacerdoti, religiosi e fedeli, mercoledì 1° ottobre la Chiesa di Acireale ha inaugurato il nuovo anno pastorale con l’Assemblea diocesana. L’appuntamento, presieduto dal ... agensir.it