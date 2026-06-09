Alla scoperta del nuovo luogo sacro | visita guidata alla nuova chiesa dei Romiti
Una visita guidata permette di scoprire la nuova chiesa nel quartiere Romiti, considerata uno degli interventi architettonici più recenti e rilevanti nella zona. L'evento offre l'opportunità di conoscere da vicino il nuovo luogo di culto, aperto al pubblico per l'occasione. La chiesa rappresenta un esempio di recente realizzazione nel quartiere, con attenzione sia alla componente architettonica che a quella pastorale.
Un'occasione speciale per conoscere da vicino uno dei più significativi interventi architettonici e pastorali degli ultimi anni nel quartiere Romiti. Mercoledì 10 giugno alle 20.45 si terrà una visita guidata aperta alla cittadinanza alla nuova chiesa dei Romiti, un momento di incontro e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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