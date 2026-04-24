Narni nuovo spazio espositivo ‘Off Ur Art Museum’ | Luogo di ricerca e sperimentazione
A Narni è stato inaugurato il nuovo spazio espositivo ‘Off Ur Art Museum’, descritto come un luogo dedicato alla ricerca e alla sperimentazione artistica. Tra le esposizioni, spicca una performance dell’artista David Pompili, noto per le sue creazioni nel campo dell’arte contemporanea ispirata alla “Pop Art”. L’apertura di questa struttura arricchisce il panorama culturale locale, offrendo uno spazio dedicato alle sperimentazioni artistiche.
L'artista David Pompili aggiunge un'altra preziosa "perla" alla sua collezione di performance ed opere d'arte create al mondo della "Pop Art" contemporanea. Dopo il grande successo ottenuto sul territorio narnese, grazie alla realizzazione di grandi murales che hanno come soggetto i personaggi.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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