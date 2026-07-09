Un visore per ridurre l’ansia nei bambini prima dell’intervento è stato donato all’ospedale di Ferrara dai Lions. Il dispositivo è destinato ai piccoli pazienti in attesa di intervento chirurgico. L’obiettivo è alleviare lo stato di agitazione prima dell’operazione. Il visore sarà utilizzato nel reparto di chirurgia pediatrica. Nessuna informazione sui costi o sul funzionamento tecnico del dispositivo.

Ecco il visore contro ansia pre-operatoria nei bambini, è stato donato dai Lions all‘ospedale Sant‘Anna. "Così il paziente soffre meno". All‘ospedale di Ferrara arriva un visore per ridurre lo stato d‘ansia nei bambini che stanno per essere operati. La tecnologia è stata donata dal Lions Club Ferrara Host e degli altri Club della V Zona, in particolare per l‘unità operativa di Anestesia pediatrica ospedaliera del Sant‘Anna di Ferrara. Si tratta del visore ‘ HypnoVR ‘, che sfrutta la realtà virtuale per ricreare una realtà immersiva video e sonora, capace di ridurre lo stato d‘ ansia pre-operatorio nei pazienti pediatrici in attesa di intervento chirurgico, o sottoposti a procedure o medicazioni dolorose. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un visore per i piccoli pazienti: "Addio all’ansia da intervento"

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Addio paura dellago: al San Gerardo di Monza il prelievo diventa unavventura virtuale

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