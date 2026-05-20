Addio alla dottoressa Silvia Lori Esempio di dedizione verso i piccoli pazienti e le loro famiglie

È venuta a mancare la dottoressa Silvia Lori, neurologa e dirigente medico presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi, dove lavorava nella Struttura Organizzativa Dipartimentale di Neurofisiopatologia e della Parkinson Unit. Lori aveva 65 anni e la sua scomparsa è avvenuta nella notte tra il 19 e il 20 maggio. È ricordata come un esempio di dedizione nei confronti dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.

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