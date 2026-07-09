VINCI – Ancora una spaccata notturna ai danni dei commercianti del territorio, questa volta finiti nel mirino della microcriminalità con la famigerata tecnica del tombino. Nella notte appena trascorsa, i ladri hanno preso d’assalto un bar caffè nel comune di Vinci, riuscendo a penetrare all’interno dei locali per fare r azzia dell’incasso custodito nel punto vendita. La banda è entrata in azione nel cuore della notte, muovendosi nell’oscurità con un copione purtroppo già visto in altre zone della provincia. Per aprirsi la strada all’interno del locale, i malviventi hanno sollevato un pesante tombino in ghisa dalla strada, utilizzandolo come un vero e proprio ariete per sfondare la porta d’ingresso dell’esercizio commerciale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metà

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Spaccata alla pasticceria Sieni, vetrata distrutta con un tombinoDurante la notte tra sabato e domenica, un tentativo di furto ha danneggiato una pasticceria, lasciando la vetrata distrutta e segni evidenti di un...

Sfondano il vetro di un'auto con un tombino di ghisa per rubare le monetine: due denunceNei giorni scorsi, i carabinieri di Parma Centro hanno portato a termine un’indagine che ha portato alla denuncia di due uomini, un 31enne di origini...

Un tombino in ghisa per spaccare la vetrata del locale: ma il colpo a Vinci riesce a metàVINCI – Ancora una spaccata notturna ai danni dei commercianti del territorio, questa volta finiti nel mirino della microcriminalità con la famigerata tecnica del tombino. Nella notte appena trascorsa ... msn.com

Spaccata alla tabaccheria con il tombino, la titolare esasperata: È la quinta volta. Questa è gente che vive coi nostri soldiSAN BIAGIO (TREVISO) - Lanciano un tombino di ghisa contro la vetrata e portano via tutto ciò che possono. È la quinta volta che ci derubano. Quattro a me, una a mia figlia. Ormai non sappiamo più ... ilgazzettino.it