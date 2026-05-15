Sfondano il vetro di un' auto con un tombino di ghisa per rubare le monetine | due denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Parma Centro hanno portato a termine un’indagine che ha portato alla denuncia di due uomini, un 31enne di origini sudamericane e un 24enne senza fissa dimora, entrambi ritenuti responsabili di aver infranto il vetro di un’auto utilizzando un tombino di ghisa. L'episodio si è verificato in un'area della città, dove i due sono stati individuati e identificati grazie alle attività di verifica svolte dagli investigatori. La vicenda è stata portata all’attenzione della Procura della Repubblica di Parma.

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Nei giorni scorsi, a conclusione di una tempestiva attività d’indagine, i carabinieri di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 31enne di origini sudamericane e un 24enne italiano senza fissa dimora che, al termine delle meticolose verifiche svolte, sono ritenuti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON CI CREDO I Vetri In Auto Si Spannano Così #lafisicachecipiace #perte Sullo stesso argomento Rubare quasi due milioni di euro in monetineMartedì un quarantenne tedesco si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi due milioni di euro con la complicità della moglie, nel giro di una... Sfonda un vetro e tenta di rubare un auto, poi ammette: “Volevo solo dormire”I carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno arrestato per tentato furto Gennaro Cimmino, 41enne, già conosciuto alle forze dell’ordine. Sfondano il vetro di un’auto con un tombino per pochi spiccioli: denunciati un 24ene e un 31enne.Nei giorni scorsi, dopo le indagini, i carabinieri della stazione di Parma Centro hanno deferito alla procura della repubblica di Parma un 27enne originario del sud America e un 24enne italiano senza ... gazzettadiparma.it Sfondano il vetro di un furgone per rubarlo: due ladri scoperti e messi in fuga dai residenti a TorinoUno dei ladri era dentro l’abitacolo munito di torcia, mentre l’altro faceva da palo controllando che intorno a loro fosse tutto tranquillo così che potessero continuare a operare indisturbati. Ma alc ... quotidianopiemontese.it La star di TOWIE Jake Hall muore a 35 anni dopo aver sfondato una porta di vetro durante una festa in una villa a Maiorca reddit Usa, violenta grandinata in Missouri: i chicchi di ghiaccio rompono il parabrezza dell'auto x.com