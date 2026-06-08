Durante la notte tra sabato e domenica, un tentativo di furto ha danneggiato una pasticceria, lasciando la vetrata distrutta e segni evidenti di un ingresso forzato. All'apertura, il personale ha trovato il vetro in frantumi e tracce dell'intervento. La porta di ingresso è stata forzata con un tombino, che è stato usato per scardinare la vetrata. Nessun dettaglio è stato fornito sulle eventuali conseguenze o sui beni sottratti.

Firenze, 8 giugno 2026 - La vetrata in frantumi e i segni evidenti del tentativo di intrusione. È l'amara sorpresa che si è trovato davanti il personale della p asticceria Sieni all'apertura del locale, dopo un tentativo di furto avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Secondo una prima ricostruzione, alcuni ignoti hanno utilizzato un tombino per colpire con forza la porta d'ingresso dell'attività, nel tentativo di entrare all'interno del negozio. L'urto ha mandato in pezzi la vetrata, ma i malviventi non sarebbero riusciti a completare il colpo. L'ipotesi è che siano stati disturbati da qualche rumore o dal passaggio di persone e abbiano deciso di allontanarsi prima di riuscire a entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccata alla pasticceria Sieni, vetrata distrutta con un tombino

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