un potere da spartire

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno promosso un'iniziativa in Libia guidata da un consigliere di Washington per Africa e Medio Oriente. L’obiettivo è convincere i due governi rivali del paese a condividere il potere. La proposta coinvolge incontri e discussioni tra le parti, senza ancora aver portato a un accordo formale. La strategia si concentra sulla mediazione tra i gruppi politici libici.

Negli ultimi tempi gli Stati Uniti si stanno interessando alla Libia e sta prendendo piede un’iniziativa guidata da Massad Boulos, consigliere di Wash­ington per l’Africa e il Medio Oriente, per convincere i due governi libici rivali a condividere il potere, osserva il settimanale Al Majall a. Gli Stati Uniti pensano innanzitutto alla loro sicurezza energetica (la Libia ha le maggiori riserve petrolifere in Africa, di circa 48 miliardi di barili), ma mirano anche a limitare l’influenza russa nella parte del paese controllata dal generale Khalifa Haftar. Suo figlio Saddam, 35 anni, è sostenuto da varie potenze regionali e internazionali come... 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Il potere della musica nel dividere e unire le persone

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