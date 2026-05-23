Un bipolarismo che non dà potere di scelta

Da quotidiano.net 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La maggioranza ha presentato una nuova proposta di legge elettorale, ma non è ancora chiaro se questa sarà quella definitiva. La proposta sarà sottoposta a discussione e modifiche nei prossimi mesi. Non ci sono ancora date certe per l’approvazione finale. La proposta riguarda le modalità di voto e la composizione delle liste, ma non sono stati annunciati dettagli specifici.

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La maggioranza presenta una nuova proposta di legge elettorale, ma non è detto che sarà quella definitiva. Nel centrodestra le differenze restano. Giorgia Meloni punta al premio di maggioranza e, per renderlo più accettabile, alza dal 40 al 42% la soglia necessaria per ottenerlo, lasciando invariato il numero dei seggi assegnati alla coalizione vincente: 70 deputati e 35 senatori. In sostanza, questa proposta non si discosta dalle precedenti. Ciò che appare evidente è che maggioranza e opposizione non vogliono reintrodurre le preferenze, uno dei principi fondamentali della democrazia rappresentativa. I partiti continuano infatti a difendere un sistema che consente alle segreterie di decidere chi mandare in Parlamento, sulla base delle percentuali conquistate col proporzionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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