La società del gruppo Kyriakou, recentemente acquisitrice di una testata giornalistica e di una parte di un importante gruppo editoriale, ha una presenza rilevante del Fondo sovrano dell’Arabia Saudita. Questa notizia si inserisce in un contesto in cui il rapporto tra investimenti stranieri e media italiani viene osservato con attenzione. La partecipazione di fondi esteri nelle aziende di informazione suscita interrogativi sulla composizione e sulla direzione futura delle testate coinvolte. La vicenda si sviluppa in un quadro di crescente interesse pubblico per la proprietà e il controllo dei mezzi di comunicazione.

La società del gruppo Kyriakou che ha recentemente acquistato Repubblica e parte del gruppo Gedi presenta una significativa quanto preoccupante presenza del Fondo sovrano per gli investimenti dell’Arabia Saudita. Il che dovrebbe rappresentare un problema sia per il governo italiano sia per le istituzioni europee poiché un Paese terzo entrerebbe nella galassia informativa europea da capofila. Eppure la nostra premier Meloni, insieme ad altri capi di stato e di governo, oggi sarà in Grecia a un incontro organizzato proprio da Antenna Group di Theo Kyriakou. Si tratta dell’Alliance for Europe–Gulf Geopolitics & Investments Summit (Aeggis), noto più brevemente come Europe-Gulf forum, un’iniziativa creata nel 2025 dall’Atlantic Council statunitense e da Antenna Group di Theo Kyriakou. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Meloni in Grecia da Kyriakou all’ombra del potere saudita

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