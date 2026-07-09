Milano, 9 luglio 2026 – Un pacco. Un unico pacco, da cui si sarebbe levato del fumo, per cause ancora in corso di accertamento. Da questo singolo incarto – al momento non si sa cosa contenesse e nemmeno dove fosse collocato con precisione – sarebbe partito l'incendio che ieri sera, mercoledì 8 luglio, ha bruciato circa 8.000 metri quadrati del deposito Brt di Milano Bovisa. https:www.quotidiano.netvideocronacamaxi-rogo-a-milano-in-un-video-le-fasi-iniziali-dellincendio-vjkemzso La testimonianza. Un dipendente, impegnato a caricare con un rullo un camion diretto a Torino, ha visto del fumo uscire da un pacco. Subito dopo il fuoco, che nel giro di pochissimo ha bruciato l'intero contenuto del mezzo pesante, che avrebbe dovuto trasportare in Piemonte circa 500-600 pacchi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incendio alla Bartolini è partito da un pacco: sequestrato il mezzo su cui si trovava

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