Un libro è stato trovato aperto e abbandonato nel giardino di Villa Sottocasa, senza segni di furto o danneggiamenti. Il parco nel centro di Vimercate è stato chiuso temporaneamente dalle autorità, che stanno verificando la proprietà e le circostanze. Nessuno è stato segnalato come testimone o coinvolto nell’accaduto. La zona rimane sotto osservazione mentre si cercano eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza.

Il giardino di Villa Sottocasa si trasforma in un grande salotto letterario all’aperto. Sabato, dalle 17 alle 18.30, il parco in centro a Vimercate ospiterà un nuovo appuntamento di “ Leggiamo insieme in silenzio “, iniziativa promossa dal Gruppo Donne e Diritti di Arci Aldo Motta in collaborazione con Banca del Tempo 25 Ora e Spazio 48 e col patrocinio del Comune. L’idea è semplice: ognuno porta il proprio libro, si accomoda sul prato e legge accanto agli altri. Dopo circa un’ora è previsto un momento dedicato alle chiacchiere e alla condivisione delle impressioni sui libri, trasformando un gesto individuale in occasione di incontro. L’iniziativa si ispira ai Silent Reading Party, un format nato negli Stati Uniti e ormai diffuso in molte città del mondo, ma è anche l’evoluzione di un’esperienza già consolidata in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un libro in silenzio al fresco nel giardino di Villa Sottocasa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NON PIU' DISPONIBILE: DIRETTA DI PASQUETTA da Villa singola da 203 mq + giardino da 1800 mq-Ardesio

Notizie e thread social correlati

La cultura nel verde. Ecco Sottocasa in GiardinoA Vimercate, nel parco di una dimora settecentesca, si svolge il Festival Sottocasa in Giardino.

Musica e improvvisazione. Il festival di Villa SottocasaDa questa sera e fino al 21 giugno, la Corte d’onore di Villa Sottocasa si trasforma in un palco per il festival che si tiene ogni sera alle 21.