Un libro in silenzio al fresco nel giardino di Villa Sottocasa

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un libro è stato trovato aperto e abbandonato nel giardino di Villa Sottocasa, senza segni di furto o danneggiamenti. Il parco nel centro di Vimercate è stato chiuso temporaneamente dalle autorità, che stanno verificando la proprietà e le circostanze. Nessuno è stato segnalato come testimone o coinvolto nell’accaduto. La zona rimane sotto osservazione mentre si cercano eventuali testimoni o telecamere di sorveglianza.

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Il giardino di Villa Sottocasa si trasforma in un grande salotto letterario all’aperto. Sabato, dalle 17 alle 18.30, il parco in centro a Vimercate ospiterà un nuovo appuntamento di “ Leggiamo insieme in silenzio “, iniziativa promossa dal Gruppo Donne e Diritti di Arci Aldo Motta in collaborazione con Banca del Tempo 25 Ora e Spazio 48 e col patrocinio del Comune. L’idea è semplice: ognuno porta il proprio libro, si accomoda sul prato e legge accanto agli altri. Dopo circa un’ora è previsto un momento dedicato alle chiacchiere e alla condivisione delle impressioni sui libri, trasformando un gesto individuale in occasione di incontro. L’iniziativa si ispira ai Silent Reading Party, un format nato negli Stati Uniti e ormai diffuso in molte città del mondo, ma è anche l’evoluzione di un’esperienza già consolidata in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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