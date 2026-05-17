La cultura nel verde Ecco Sottocasa in Giardino

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Vimercate, nel parco di una dimora settecentesca, si svolge il Festival Sottocasa in Giardino. L’evento, che dura quattro giorni, combina musica, spettacoli dal vivo e momenti di benessere, portando la cultura all’aperto e coinvolgendo il pubblico in un ambiente naturale. La manifestazione si svolge all’interno di uno spazio verde che, solitamente, non ospita eventi culturali, trasformando il parco in un luogo di incontro tra arte e natura.

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A Vimercate la cultura esce dai teatri e respira nel verde. Il Festival Sottocasa in Giardino riaccende il cuore del parco della dimora settecentesca con quattro giorni di musica, benessere e spettacoli dal vivo. Per due fine settimana, 23 e 24 e 30 al 31 maggio, la rassegna promossa dal Comune con Orchestra Canova promette un viaggio che attraversa classica, jazz, danza, yoga, laboratori creativi e sonorità dal mondo, con un format che punta sulla contaminazione tra arti. Il festival, a ingresso libero, si svilupperà lungo weekend tematici. Il primo, “Grandi Classici“, porterà nel parco l’atmosfera dei Bbc Proms londinesi: concerti promenade, musica diffusa e pubblico libero di vivere gli spettacoli passeggiando. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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