La cultura nel verde Ecco Sottocasa in Giardino

A Vimercate, nel parco di una dimora settecentesca, si svolge il Festival Sottocasa in Giardino. L’evento, che dura quattro giorni, combina musica, spettacoli dal vivo e momenti di benessere, portando la cultura all’aperto e coinvolgendo il pubblico in un ambiente naturale. La manifestazione si svolge all’interno di uno spazio verde che, solitamente, non ospita eventi culturali, trasformando il parco in un luogo di incontro tra arte e natura.

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