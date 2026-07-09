Un doppio traguardo Prima commercialista e ora avvocata | Sonia è la prima in provincia

Sonia Guariglia, nata nel 1983, è la prima donna in provincia di Forlì-Cesena a diventare sia avvocata che commercialista. Dopo aver conseguito entrambe le qualifiche, ha raggiunto due traguardi professionali distinti. La sua carriera rappresenta un esempio di doppio successo in due settori diversi, confermando la presenza femminile in professioni tradizionalmente maschili. La sua storia sottolinea come le donne possano ottenere risultati significativi in ambiti complessi e competitivi.

La sua storia è l’ennesima conferma – se mai ce ne fosse bisogno – di cosa siano capaci di fare le donne quando si mettono in testa qualcosa: già, perché Sonia Guariglia, classe 1983, è la prima donna avvocata e commercialista nella provincia di Forlì-Cesena. La professionista, che aveva già conseguito l’abilitazione come dottoressa commercialista e revisore legale nel 2011, ha appena ottenuto, infatti, anche l’abilitazione alla professione di avvocata, superando l’esame di stato al primo tentativo alla Corte d’appello di Bologna. Nei prossimi giorni presterà il giuramento solenne davanti al Consiglio dell’ordine degli avvocati. Laureata in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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