Un uomo di 36 anni, commercialista a Milano, è stato gravemente ferito ieri pomeriggio a Torino durante gli scontri prima del derby Torino-Juventus. È un ultrà noto per il suo coinvolgimento nel settore. Le forze dell'ordine stanno indagando sulle circostanze dell'aggressione. I soccorsi sono intervenuti sul posto, trasportandolo in ospedale. La polizia ha sequestrato alcuni oggetti trovati sul luogo degli scontri. La vittima è in condizioni stabili ma critiche.

L'ultrà ferito ieri pomeriggio a Torino nel corso degli scontri prima del derby, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, lavora come commercialista a Milano. Ieri è stato sottoposto a un intervento neurochirurgico all'ospedale Molinette di Torino e le sue condizioni risultano stabili. Le origini in Piemonte, poi il trasferimento in Lombardia Basoccu fa parte dei Viking, storico gruppo ultras della Juventus con base a Milano, città in cui vive il 36enne, nato a Torino e cresciuto a Casale Monferrato, nell'Alessandrino. Papà Pierluigi e mamma Maria Teresa vivono ancora a Casale, come la figlia di 35 anni. Marco invece vive a Milano dove, «ha comprato casa da poco con la fidanzata», spiega il padre. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Chi è Marco Leonardo Basoccu, il commercialista ultrà gravemente ferito prima del derby Torino-Juventus

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Marco Basoccu, chi è il tifoso ferito nel derby Torino-Juventus

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