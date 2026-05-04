Lidia Poët è stata la prima donna italiana a ottenere il titolo di avvocata, anche se in quegli anni non poteva esercitare la professione e difendere clienti. Durante il suo percorso ha lottato per il riconoscimento del suo diritto, contribuendo anche alla tutela dei diritti umani di minori, detenuti e gruppi socialmente svantaggiati. La sua attività si inserisce in un periodo in cui le donne italiane non avevano ancora accesso libero alla professione legale.

Quando le donne italiane non potevano esercitare l’avvocatura, una donna si è battuta per il suo diritto, ma anche per quello delle altre e per i diritti umani dei minori, dei detenuti e delle categorie neglette dalla società. Il personaggio di Lidia Poët è al centro di una serie tv di successo, ma forse non tutti e non tutte sanno che è un personaggio realmente esistito. A febbraio 2023 ha infatti debuttato su Netflix la serie originale La legge di Lidia Poët, biopic un po’ libero – come d’altra parte sono gran parte delle opere di intrattenimento fictional – ispirato a una donna reale vissuta in Italia a cavallo tra XIX e XX secolo. Il volto di Lidia Poët è quello della versatile attrice Matilda De Angelis: l’attrice è riuscita a incarnare la fierezza nello sguardo della storica avvocata.🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Lidia Poët, la prima avvocata d’Italia (che non poteva difendere nessuno)

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