Un arsenale in casa e due box | arrestato A cosa servivano tutte quelle armi?

Da ilgiorno.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo è stato arrestato a Milano con un arsenale in casa e due box. Nella perquisizione sono stati trovati numerose armi, soldi, disturbatori di frequenza, radio portatili e targhe contraffatte. La scoperta suggerisce un possibile coinvolgimento in rapine o furti con modalità violente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali collegamenti con altri episodi o piani futuri.

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Milano, 9 luglio 2026 – Armi e soldi. Tanti. Tantissimi. E poi disturbatori di frequenza, radio portatili e targhe contraffatte. Tutto sembra portare a una serie di rapine o furti con il botto, fatti o da fare. Cercheranno di dare consistenza a questa ipotesi i carabinieri del nucleo investigativo di Milano che, per ora, hanno arrestato con l’accusa di illecita detenzione di esplosivi un trentenne italiano, noto alle forze dell’ordine. I controlli. La prima perquisizione ha riguardato l’abitazione dell’uomo, nel corso della quale sono stati trovati e sequestrati  due pistole "scacciacani", circa 23.000 euro in contanti, tra i quali numerose banconote macchiate d'inchiostro, apparati jammer e radio portatili, nonché numerose targhe contraffatte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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