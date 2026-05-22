Durante un'operazione nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno fatto irruzione in un’abitazione a Pagani, sequestrando diverse armi e munizioni. Le armi rubate sono state trovate all’interno di un arsenale nascosto tra le mura dell’abitazione. Durante il blitz, alcuni conviventi risultavano assenti, mentre altri erano presenti al momento dell'intervento. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli riguardanti il possesso e la provenienza delle armi sequestrate.

? Domande chiave Come sono state individuate le armi rubate all'interno dell'abitazione?. Chi sono gli altri conviventi che non erano presenti durante il blitz?. Perché l'auto del ventisettenne è stata sequestrata per riciclaggio?. Quali connessioni cercano gli inquirenti tra il materiale e i furti passati?.? In Breve Sequestrati fucile Winchester calibro 12 e carabina RUGER AR 556 calibro.223 Remington.. Munizioni di vari calibri rinvenute sono tutte riconducibili a precedenti furti.. Auto dell'indagato sequestrata con ipotesi di riciclaggio per gestione proventi illeciti.. Ipotesi terroristica esclusa dagli esperti della Squadra Mobile e del GICO. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pagani, blitz a un arsenale in casa: sequestrate armi e munizioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fabriano, arsenale incustodito in casa: sequestrate oltre 20 armi a un nucleo familiareFabriano (Ancona), 12 marzo 2026 - La sicurezza pubblica passa anche attraverso il rigoroso controllo di chi possiede legalmente armi e munizioni.

Blitz della Volante in casa di un pusher, sequestrate droghe e un piccolo arsenaleUna vera e propria centrale dello spaccio, difesa da un piccolo arsenale di armi bianche, è stata smantellata nella serata di ieri grazie...