Gli mostra sui social un arsenale con armi e oltre 750 munizioni | arrestato un 26enne

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo che sui social ha mostrato un video con un arsenale di armi e oltre 750 munizioni. La vicenda è iniziata quando le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardo al contenuto condiviso online. Successivamente, gli agenti hanno individuato e fermato il ragazzo, sequestrando le armi e le munizioni mostrate nel video.

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Tutto è partito dai social. Il contatto con il monzese al quale mostra il video di un arsenale pieno di armi e munizioni. Un video con il quale, da quanto riferito dagli inquirenti, avrebbe voluto intimidire quel 27enne egiziano residente a Monza con il quale ci sarebbero stati dei dissidi.🔗 Leggi su Monzatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ieri in Campania: scovato arsenale di armi e munizioniTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, venerdì 27 marzo 2026. Scovato un arsenale di armi e munizioni, nei guai due napoletaniTempo di lettura: 2 minutiUn vero e proprio arsenale tolto alla criminalità organizzata. Argomenti più discussi: Occhiuto sui social mostra il luogo del nuovo ospedale di Cosenza; Giulia Salemi mostra sui social la sua collezione di borse luxury: ecco quali ci sono e quanto costano!; La Casa Bianca attacca Mark Hamill per l'immagine di Trump morto; Il post di Giorgia Meloni sulle sue foto false che girano sui social. Non voglio essere sui social media. reddit Circola sui social media una foto che mostra un soldato israeliano che infila una sigaretta nella bocca di una statua della Vergine Maria, in un villaggio cristiano nel sud del Libano. L'Idf apre un'indagine #ANSA x.com Sharenting, se anche i figli degli influencer si rifiutano di essere mostrati sui social: il caso Santiago De MartinoIl figlio di Belen Rodriguez e Stefano, secondo quanto racconta la zia Cecilia, non vuole più che sue foto o video appaiano sui social di genitori e parenti. Una ribellione che fa il paio con la nuova ... msn.com