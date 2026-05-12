Gli mostra sui social un arsenale con armi e oltre 750 munizioni | arrestato un 26enne

Da monzatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 26 anni è stato arrestato dopo che sui social ha mostrato un video con un arsenale di armi e oltre 750 munizioni. La vicenda è iniziata quando le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardo al contenuto condiviso online. Successivamente, gli agenti hanno individuato e fermato il ragazzo, sequestrando le armi e le munizioni mostrate nel video.

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Tutto è partito dai social. Il contatto con il monzese al quale mostra il video di un arsenale pieno di armi e munizioni. Un video con il quale, da quanto riferito dagli inquirenti, avrebbe voluto intimidire quel 27enne egiziano residente a Monza con il quale ci sarebbero stati dei dissidi.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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