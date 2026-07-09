Un amore di Buzzati diventa pièce a teatro

"Per molti è stato il libro della vita, io l'ho scoperto affrontando questo spettacolo". Paolo Briguglia è sincero e sa che il suo talento di attore rende omaggio come si deve al bellissimo "Un amore" di Dino Buzzati. Con la regista Alessandra Pizzi l'attore palermitano - noto al grande pubblico grazie a film come "I cento passi" di Marco Tullio Giordana e "Ma quando arrivano le ragazze?" di Pupi Avati, sua ultima partecipazione è stata nel cast de "Il maestro" di Andrea Di Stefano, protagonista Pierfrancesco Favino ha dato corpo a una messa in scena intensa nata da un progetto rodato nel tempo. "Pizzi stava organizzando un ciclo intitolato Metti un libro a teatro spiega Paolo Briguglia mi ha invitato alla lettura di un libro, la scelta è caduta su Un amore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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