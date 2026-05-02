In Perù esiste un parco di One Piece ma sembra un meme e diventa virale i fan sono senza parole

Negli ultimi giorni, sui social network sono circolate numerose immagini di un presunto parco a tema dedicato a One Piece in Perù. Le foto mostrano statue dei personaggi principali, alcune con proporzioni curiose e dettagli che ricordano più un meme che una vera attrazione. Questa scoperta ha suscitato reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti, che hanno condiviso le immagini in modo virale. La notizia ha attirato l’attenzione di molti appassionati e curiosi del fenomeno.

In questi giorni il web è stato invaso da immagini sorprendenti: un presunto “ parco a tema ” dedicato a One Piece in Perù, con statue dei protagonisti che sembrano uscite da un sogno . o da un meme. Le foto, condivise su piattaforme come Reddit e Instagram, hanno fatto rapidamente il giro del mondo, lasciando molti fan tra incredulità e divertimento, con alcuni che hanno paragonato le figure ai celebri “ falsi Mugiwara ” della serie, sottolineando un’estetica curiosa e lontana dagli standard ufficiali. Ma cosa c’è davvero dietro questa storia? È davvero un parco a tema o qualcosa di diverso? Ma precisiamo immediatamente che la realtà è più complessa di quanto sembri: in Perù non esiste un vero parco ufficiale dedicato all’opera di Eiichiro Oda, come quelli presenti in Giappone.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - In Perù esiste un “parco” di One Piece, ma sembra un meme e diventa virale (i fan sono senza parole) Notizie correlate Leggi anche: Shiloh Jolie si dà al K-Pop (ma non come puoi pensare) la figlia di Brad Pitt e Angelina Jolie stupisce i fan e diventa virale Il gattino “gonfio come un palloncino” diventa virale: il caso che lascia senza parole anche il veterinarioUn gattino randagio apparso in un rifugio della Palm Springs, negli Stati Uniti, è diventato una vera star del web dopo essere stato salvato da una... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Moti nella crisi – Indonesia, Nepal, Madagascar, Filippine, Ecuador, Perù, Marocco, ad infinitum…; In Perù esiste un parco di One Piece, ma sembra un meme e diventa virale (i fan sono senza parole).