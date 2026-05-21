Il racconto di Buzzati e la musica di Chailly | ‘Ferrovia sopraelevata’ in scena al Teatro Comunale

Da ferraratoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un treno che attraversa il cielo trasportando demoni inviati sulla Terra, una storia d’amore tra un diavolo e una giovane donna, un universo sospeso tra surrealismo, ironia e metafisica: il Teatro Comunale di Ferrara presenta Ferrovia sopraelevata, racconto di Dino Buzzati con musica del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Prima della prima in tv - Gen Z allOpera - Ferrovia Soprelevata

Video Prima della prima in tv - Gen Z allOpera - Ferrovia Soprelevata

Sullo stesso argomento

Dal racconto di Dino Buzzati, Silvio Barbiero e Giuseppe Nitti in scena a Montegrotto con «Sette piani»Venerdì 8 maggio alle 21 il Centro culturale Alda Merini di Montegrotto Terme ospita «Sette piani», adattamento teatrale dell'omonimo racconto di...

Musica d’autore con ’Jazz al Castello’. Al teatro comunale in scena ’Eterea’La grande musica d’autore continua a risuonare a Porto San Giorgio con ’Jazz al Castello – Winter Edition’, la rassegna promossa dal Comune...

teatro comunale il racconto di buzzatiMarco Paolini porta in teatro lo spettacolo Bestiario idricoIn scena il 9 maggio al Teatro comunale di Belluno uno spettacolo che riflette sul ruolo dei sistemi idrici e sui cambiamenti del paesaggio legati all’acqua. (foto Gianluca Moretto) ... amicodelpopolo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web