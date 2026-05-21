Il racconto di Buzzati e la musica di Chailly | ‘Ferrovia sopraelevata’ in scena al Teatro Comunale
Un treno che attraversa il cielo trasportando demoni inviati sulla Terra, una storia d’amore tra un diavolo e una giovane donna, un universo sospeso tra surrealismo, ironia e metafisica: il Teatro Comunale di Ferrara presenta Ferrovia sopraelevata, racconto di Dino Buzzati con musica del. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Prima della prima in tv - Gen Z allOpera - Ferrovia Soprelevata
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