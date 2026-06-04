Cinque giorni di proiezioni gratuite ospiti e cinema indipendente | a Francavilla torna l' Adriatic Film Festival

Da chietitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da mercoledì 10 a domenica 14 giugno, all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare, si svolge l’Adriatic Film Festival. La manifestazione propone cinque giorni di proiezioni gratuite di cinema indipendente, con ospiti e incontri. Durante l’evento, vengono presentati film provenienti da diverse nazioni e generi, con attenzione particolare alle produzioni emergenti. L’ingresso è libero e aperto al pubblico.

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Torna l’Adriatic Film Festival, uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti del cinema, in programma da mercoledì 10 a domenica 14 giugno, all’Auditorium Palazzo Sirena di Francavilla al Mare.Aff è un Festival Internazionale del Cinema Indipendente arrivato alla sua nona edizione. Cinque. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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