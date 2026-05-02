Parte il Bellaria Film Festival | cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema Apollo

Il Bellaria Film Festival è iniziato, portando cinque giorni di proiezioni, incontri e masterclass dedicati al cinema. Durante l’evento sono stati presentati oltre 60 film distribuiti tra le sezioni Casa Rossa, Gabbiano e Tre Minuti a Tema Fisso, con un’attenzione particolare al cinema italiano, alle opere prime e seconde e ai film indipendenti. La manifestazione ha anche segnato la riapertura ufficiale del cinema Apollo, storico spazio della località.

Cinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano e Tre minuti a tema fisso) dedicati al giovane e giovanissimo cinema italiano, alle opere prime e seconde, ai film indipendenti del panorama.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Garda Cinema, il festival torna sul lago: cinque giorni di film e incontri "cercando la felicità"A giugno la sesta edizione della rassegna diretta da Franco Dassisti animerà Garda con proiezioni, dialoghi con autori e il Concorso internazionale... Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinemaA rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Bellaria Film Festival, un ciak per il turismo; Mare, sport e grande cinema: Marea Experience, Mercatini di Primavera e beach volley verso il Bellaria Film Festival; Il confine tra terra e mare nel nuovo documentario di Gaetano Crivaro in concorso a Bellaria; Leila, continua il tour nei cinema per il nuovo film di Alessandro Abba Legnazzi. Cinema. Il Bellaria film festival parte dal Cinema ApolloPresentata stamane, sabato 2 maggio, a Bellaria in conferenza stampa la 44esima dedizione della storica rassegna cinematografica. Riapre una delle prime sale della riviera costruita dal cesenate Erard ... corrierecesenate.it Torna il Bellaria Film Festival: riapre per l'occasione lo storico cinema ApolloTorna dal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival, giunto alla 44a edizione, sotto la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto. Saranno cinque giornate di ... altarimini.it BELLARIA FILM FESTIVAL, 44a EDIZIONE AL VIA TRA ANTEPRIME DI FILM ITALIANI E STRANIERI, TANTI OSPITI E SGUARDI TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO - facebook.com facebook Tra gli ospiti dell'edizione 2026 il regista Gaspar Noé #BellariaIgeaMarina #Eventi x.com