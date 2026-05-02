Parte il Bellaria Film Festival | cinque giorni di proiezioni e la storica riapertura del cinema Apollo

Da riminitoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Bellaria Film Festival è iniziato, portando cinque giorni di proiezioni, incontri e masterclass dedicati al cinema. Durante l’evento sono stati presentati oltre 60 film distribuiti tra le sezioni Casa Rossa, Gabbiano e Tre Minuti a Tema Fisso, con un’attenzione particolare al cinema italiano, alle opere prime e seconde e ai film indipendenti. La manifestazione ha anche segnato la riapertura ufficiale del cinema Apollo, storico spazio della località.

Cinque giornate di proiezioni, incontri, masterclass, di visioni e di riflessione sul cinema, con oltre 60 film tra i concorsi (Casa Rossa, Gabbiano e Tre minuti a tema fisso) dedicati al giovane e giovanissimo cinema italiano, alle opere prime e seconde, ai film indipendenti del panorama.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

Garda Cinema, il festival torna sul lago: cinque giorni di film e incontri "cercando la felicità"A giugno la sesta edizione della rassegna diretta da Franco Dassisti animerà Garda con proiezioni, dialoghi con autori e il Concorso internazionale...

Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinemaA rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Bellaria Film Festival, un ciak per il turismo; Mare, sport e grande cinema: Marea Experience, Mercatini di Primavera e beach volley verso il Bellaria Film Festival; Il confine tra terra e mare nel nuovo documentario di Gaetano Crivaro in concorso a Bellaria; Leila, continua il tour nei cinema per il nuovo film di Alessandro Abba Legnazzi.

bellaria film festival parte il bellaria filmCinema. Il Bellaria film festival parte dal Cinema ApolloPresentata stamane, sabato 2 maggio, a Bellaria in conferenza stampa la 44esima dedizione della storica rassegna cinematografica. Riapre una delle prime sale della riviera costruita dal cesenate Erard ... corrierecesenate.it

bellaria film festival parte il bellaria filmTorna il Bellaria Film Festival: riapre per l'occasione lo storico cinema ApolloTorna dal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival, giunto alla 44a edizione, sotto la direzione artistica di Daniela Persico e la direzione organizzativa di Sergio Canneto. Saranno cinque giornate di ... altarimini.it

Digita per trovare news e video correlati.