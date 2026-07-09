ULTIM’ORA | L’Arsenal ingaggia l’ex portiere del Leeds Meslier

L'Arsenal ha firmato il portiere ex Leeds Meslier a parametro zero. La società ha annunciato l'ingaggio pochi minuti fa, rafforzando la rosa tra i portieri. Meslier, 24 anni, arriva dopo aver terminato il contratto con il Leeds United. La notizia è stata pubblicata sul sito 101greatgoals.

2026-07-09 15:14:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal ha rafforzato il proprio organico tra i portieri con l’acquisto di Illan Meslier a parametro zero. Meslier ha trascorso sette anni al Leeds, collezionando 215 presenze in tutte le competizioni, anche se la scorsa stagione ha perso il posto contro Karl Darlow dopo diversi errori. Si prevede che fungerà da riserva di David Raya con l’ex numero due Kepa Arrizabalaga desideroso di andare avanti alla ricerca di un calcio più regolare in prima squadra. Il 26enne, che era in scadenza di contratto con l’Elland Road, ha dichiarato al sito dell’Arsenal: “Sono estremamente felice. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Leeds United SIGNING a NEW Goalkeeper! | Harry Wilson SIGNS For Leeds! - Leeds United News!

Notizie e thread social correlati

Il Newcastle ingaggia il portiere francese Jaouen per iniziare il reclutamento estivoIl Newcastle ha acquistato il portiere francese Ewen Jaouen dal Reims per circa 18,5 milioni di sterline.

Ultim’ora Napoli, arriva una novità per gli azzurri: il comunicato del clubIl Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale in giornata, annunciando alcune novità in vista delle prossime settimane.

Argomenti più discussi: Arsenal, Kepa può lasciare: cerca spazio da titolare, i Gunners pensano a Meslier; Il Leeds non accetta il no di Suzuki: pronta nuova offerta (rialzata) al Parma; Il portiere dell'Arsenal Kepa Arrizabalaga è aperto a lasciare il club mentre l'accordo per Illan Meslier si avvicina alla conclusione.; Si infittisce la trama Suzuki: spuntano nuovi club per il nipponico, ma la rotta ormai è tracciata.