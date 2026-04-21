Il Napoli ha diffuso un comunicato ufficiale in giornata, annunciando alcune novità in vista delle prossime settimane. La società ha comunicato aggiornamenti relativi alle attività del team e alle iniziative organizzate per i tifosi. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo a eventuali cambiamenti tecnici o contrattuali, ma si tratta di una comunicazione che riguarda principalmente aspetti organizzativi e di calendario.

Il Napoli si porta avanti con il lavoro e con le novità anche fuori dal campo. Il club guidato da Aurelio De Laurentiis, difatti, ha appena annunciato una nuova partnership con XTB, che sarà Global trading Partner del club per le stagioni 20252026 e 20262027: ecco tutte le novità e le nuove iniziative per i tifosi. Napoli, XTB nuovo partner: il comunicato. Questa nuova partner si inserisce nel percorso di crescita internazionale del club. Verranno create nuove occasioni di coinvolgimento per i tifosi attraverso nuove esperienze esclusive e iniziative dedicate. Di seguito le parole del direttore generale del Napoli Tommaso Bianchini: “Siamo lieti di accogliere XTB come Global Trading Partner di SSC Napoli.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Ultim’ora Napoli, arriva una novità per gli azzurri: il comunicato del club

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