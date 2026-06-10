Il Newcastle ingaggia il portiere francese Jaouen per iniziare il reclutamento estivo
Il Newcastle ha acquistato il portiere francese Ewen Jaouen dal Reims per circa 18,5 milioni di sterline. L’accordo è stato confermato e il trasferimento è stato completato. La società ha iniziato il reclutamento estivo con questa operazione. Jaouen, 21 anni, è stato inserito nel roster come nuovo portiere. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con il club che ha ufficializzato il trasferimento.
2026-06-10 13:49:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Newcastle ha completato l’acquisto del portiere della Francia Under 21 Ewen Jaouen dal Reims per una cifra che potrebbe salire a £ 18,5 milioni. Il 20enne ha firmato un contratto a lungo termine al St James’ Park dopo aver mantenuto la porta inviolata 15 in 34 partite di Ligue 2 la scorsa stagione. Si prevede che Jaouen verrà installato come il nuovo numero uno del club davanti a Nick Pope con Aaron Ramsdale che tornerà al Southampton dopo un anno in prestito al Tyneside. Jaouen ha dichiarato al sito ufficiale del club: “Sono davvero entusiasta di diventare un giocatore del Newcastle United. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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