Il Newcastle ingaggia il portiere francese Jaouen per iniziare il reclutamento estivo

Notizia in breve

Il Newcastle ha acquistato il portiere francese Ewen Jaouen dal Reims per circa 18,5 milioni di sterline. L’accordo è stato confermato e il trasferimento è stato completato. La società ha iniziato il reclutamento estivo con questa operazione. Jaouen, 21 anni, è stato inserito nel roster come nuovo portiere. La trattativa si è conclusa nelle ultime ore, con il club che ha ufficializzato il trasferimento.