Ultimo da record 250 mila persone per la sua favola a Tor Vergata | tutti i numeri
Il 4 luglio 2026 si è svolto a Tor Vergata un concerto di Ultimo, che ha attirato circa 250.000 persone. È stato il maggior numero di partecipanti mai registrato per un evento simile. L'artista ha eseguito il suo spettacolo davanti a un pubblico estremamente numeroso, confermando la sua popolarità. La serata è stata caratterizzata da un'ampia partecipazione e da un'affluenza senza precedenti.
Il giorno e il sogno che aspettava il piccolo Nic è diventato realtà. Ultimo ha battuto ogni record con il suo mega concerto che si è tenuto il 4 luglio 2026 a Tor Vergata. Oltre 250 mila persone hanno cantato e ballato le sue canzoni in quello che è stato un evento entrato nella storia della musica italiana. Vediamo insieme tutti i numeri. Ultimo, il concerto di Tor Vergata entra nella storia: i numeri. “ Beati gli ultimi perché saranno i prim i”. Così recita la scritta sul megapalco lungo 140 metri, per 60 di altezza con 2500 metri quadri di schermo led e una passerella a forma di infinito lunga 30 metri. Un palco su cui Ultimo (nome d’arte di Niccolò Moriconi) è arrivato in elicottero, acclamato dalla folla accampata da giorni nonostante il caldo e le temperature proibitive. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Ultimo da record, il 4 luglio a Tor Vergata ci saranno 250mila persone
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