Il cantante romano Ultimo ha annunciato un nuovo tour negli stadi per il 2027, con una data già fissata il 20 giugno a San Siro. Dopo aver attirato 250mila persone durante un evento a Tor Vergata, il cantante ha confermato l’appuntamento nel grande impianto. L’annuncio arriva dopo il record di pubblico raggiunto durante l’ultimo concerto. Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, ha 30 anni.

Dopo l’evento da record a Tor Vergata con 250mila persone il cantante romano Ultimo (all’anagrafe Niccolò Moriconi, 30 anni) ha annunciato il suo nuovo tour negli stadi nel 2027. A Milano l’appuntamento sarà Milan o il 20 giugno 2027 in uno dei tempi della musica italiana: lo stadio San Siro. L’annuncio del nuovo tour è arrivato a soli due giorni dal live con il maggior numero di biglietti venduti nella storia della musica italiana: il maxi evento del 4 luglio ha segnato di fatto un punto di arrivo e insieme nuova partenza di un artista che, a trent’anni, ha trasformato una storia personale in un sentimento collettivo. Uno show colossale di oltre tre ore, che ha alternato momenti di forte impatto scenico ad altri di grande intimità, attraversando tutte le sfumature del repertorio del cantante capitolino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ultimo, dopo il record di Tor Vergata il nuovo tour negli stadi: il 20 giugno 2027 a San Siro

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