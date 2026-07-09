Ultimissime Inter LIVE | è fatta per Khalaili ora testa al reparto difensivo Arriveranno due difensori
L'Inter ha concluso l'acquisto di Khalaili, che ora si concentrerà sul reparto difensivo. Sono in arrivo due nuovi difensori per rafforzare la linea arretrata della squadra. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e rappresenta un intervento diretto sul settore difensivo del club. La società sta lavorando per completare il roster e migliorare le opzioni disponibili in difesa. Nessun dettaglio sulle identità dei due difensori è stato ancora comunicato.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 9 LUGLIO Nicola Berti a InterNews24: «Khalaili acquisto azzeccatissimo per l’Inter, sostituirà bene Dumfries» – ESCLUSIVA. Intervistato in esclusiva da InterNews24, Nicola Berti ha analizzato così l’acquisto di Anan Khalail i da parte de club nerazzurro: ecco le sue parole Fabrizio Romano conferma: «L’Inter ha chiuso per Anan Khalaili. 🔗 Leggi su Internews24.com
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