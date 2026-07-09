Ultimissime Inter LIVE | è fatta per Khalaili ora testa al reparto difensivo Arriveranno due difensori

Da internews24.com 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha concluso l'acquisto di Khalaili, che ora si concentrerà sul reparto difensivo. Sono in arrivo due nuovi difensori per rafforzare la linea arretrata della squadra. La notizia è stata confermata nelle ultime ore e rappresenta un intervento diretto sul settore difensivo del club. La società sta lavorando per completare il roster e migliorare le opzioni disponibili in difesa. Nessun dettaglio sulle identità dei due difensori è stato ancora comunicato.

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