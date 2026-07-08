Bergomi ha dichiarato che l’Inter necessita di due difensori e ha espresso interesse per Khalaili. Ha anche sottolineato l’importanza di non sottovalutare l’addio dei giocatori più esperti. Durante la presentazione dei palinsesti Sky, ha commentato le esigenze della squadra nerazzurra e le possibili mosse di mercato, evidenziando come le partenze di alcuni senatori possano influenzare la rosa.

di Francesco Aliperta Bergomi, intervenuto alla presentazione dei palinsesti Sky, ha parlato così dell’Inter di Chivu e delle necessità nerazzurre sul mercato. In occasione della presentazione dei palinsesti Sky per la prossima stagione, Beppe Bergomi ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. L’ex capitano dell’Inter e storica voce tecnica dell’emittente ha parlato così della squadra allenata da Chivu e le necessità sul mercato. IN QUALE REPARTO DEVE INTERVENIRE L’INTER – «Finché l’intelaiatura resta questa, è difficile uscire dalla logica del 3-5-2.». COSA SERVE AI NERAZZURRI – «Servono due difensori, uno dei quali veloce. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Bergomi non ha dubbi: «All’Inter servono due difensori e Khalaili non mi dispiace. L’addio dei senatori non va sottovalutato»

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