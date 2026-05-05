Nella tarda mattinata di martedì 5 maggio, una vettura di Aprica ha urtato la porta Sant’Agostino, provocando danni alla struttura e lasciando detriti sulla strada. La zona è rimasta chiusa al traffico per circa sette ore, con disagi per la viabilità e autobus bloccati. La porta è stata riaperta nel primo pomeriggio, dopo aver completato le operazioni di messa in sicurezza e pulizia dell’area.

L’INCIDENTE. Nella tarda mattinata di martedì 5 maggio: danni alla struttura e detriti a terra, disagi alla viabilità e bus bloccati. Installato un ponteggio d’emergenza. Disagi nella giornata di martedì 5 maggio, a Bergamo, dove è stato chiuso l’accesso a Città Alta da Porta Sant’Agostino. Un mezzo di Aprica avrebbe urtato la storica porta: l’impatto ha provocato lo sbrecciamento di una parte della muratura, con il conseguente distacco di calcinacci dall’arcata, caduti a terra. Alle 19 la riapertura, grazie all’installazione di un ponteggio d’emergenza per proteggere i veicoli dall’eventuale caduta di altri detriti. Sul posto è intervenuta la Polizia locale, che ha provveduto a mettere in sicurezza la zona e regolare viabilità.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Porta Sant’Agostino urtata da un mezzo di Aprica, riaperta dopo 7 ore - Foto

Notizie correlate

Colpo Ars et Labor: Sant’Agostino piegato e corsa alla vetta riapertaL'Ars et Labor batte 2-0 il Sant'Agostino, torna a meno sei punti dalla capolista Mezzolara e blinda il secondo posto playoff.

Leggi anche: Porta sant’Agostino danneggiata da un furgone: chiuso l’accesso a Città Alta

Tutti gli aggiornamenti

Bergamo, riaperta al traffico porta Sant’Agostino - FotoUrtata in mattinata da un mezzo di Aprica: danni alla struttura e detriti a terra, disagi alla viabilità e bus bloccati. Installato un ponteggio d’emergenza. ecodibergamo.it

Porta sant’Agostino danneggiata da un furgone: chiuso l’accesso a Città AltaBergamo. Traffico cittadino in tilt dalle 13 di martedì 5 maggio, quando un furgone ha urtato la volta interna di porta sant’Agostino, provocando il distacco di alcuni calcinacci e costringendo alla c ... bergamonews.it